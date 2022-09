Draghi vince Satana in cristallo, l’improbabile souvenir dei Poteri Forti

Draghi vince Satana in cristallo, quel souvenir che non ti aspetti. Tutti abbiamo una zia estrosa che parte per vacanze low cost e ci porta regali improbabili che poi siamo costretti ad esporre. Ad esempio gondole veneziane fatte con gusci di cozze, assurde sculture di chiodi arrugginiti trafugati dal fabbro ferraio. Ma anche bestie impagliate e cornici di dubbio gusto.

Niente batte un autentico Satana di cristallo che secondo l’ultima teoria del complotto i Poteri Forti avrebbero regalato all’uscente Premier Mario Draghi.

Ma dove lo metterai mai un Satana in cristallo? Se Draghi vince Satana in cristallo, un po’ come la gondola di gusci di cozze o il castoro impagliato della zia, gli toccherebbe esporlo. Poi spaventa i vicini, erutta fuoco e fiamme, emette zolfo e non si capisce mai se qualcuno ha scorreggiato…

Per fortuna nessun Satana in cristallo è stato regalato dai Poteri Forti a chicchessia.

Si tratta di una innocentissima colomba di cristallo.

Parliamo del World Statesman Award della Fondazione “Appeal of Conscience“, ovvero “appello alla coscienza”.

Un premio dato a personalità come il defunto Mikhail Gorbachev, Angela Merkel, il compianto Shinzo Abe, ed Henry Kissinger, dedicato a statisti e politici che hanno servito la causa della pace e della cooperazione internazionale.

“Il Primo Ministro ha ricevuto tale onore per la sua leadership nella finanza e al servizio del pubblico, dalla quale l’Italia e l’Europa hanno tratto beneficio, aiutando la cooperazione internazionale”

Risulta essere il motivo per tale premio elargito al Premier.

Non c’è niente di occulto e misterioso: del resto chi rischierebbe di ricevere un Satana in cristallo in diretta streaming sul portale istituzionale di Palazzo Chigi?

Basta ingrandire un po’ il video visibile sui social di Palazzo: scopriremo che, più prosicamente, quel video non raffigura un evento in cui Draghi vince Satana in cristallo, bensì una più prosaica colombella simbolo di pace.

Ovviamente, simbolo che di satanico ci risulta avere ben poco.

