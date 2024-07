Un doppio malinteso, se così vogliamo chiamarlo, quello che stiamo vivendo oggi con Pippo Franco morto insieme a Rod Stewart. Senza troppi giri di parole, vi diciamo immediatamente che è vivo sia l’uno che l’altro, a testimonianza del fatto che questi post palesemente acchiappaclick, particolarmente popolari soprattutto su Facebook, ormai non conoscano più confini. Una situazione antipatica, se vogliamo, visto che per alcuni secondi siamo portati a pensare ormai quotidianamente che il personaggio famoso di turno sia venuto a mancare.

Duplice equivoco oggi con Pippo Franco morto insieme a Rod Stewart: vivo l’uno e l’altro secondo quanto raccolto

Per quanto riguarda Pippo Franco, basta dare uno sguardo al nostro database per scoprire che non si tratti certo di un clickbait inedito, visto che siamo stati costretti ad affrontare la stessa questione poche settimane da con un altro articolo. Dunque, il comico è preso sempre più di mira sotto questo punto di vista, dopo essere diventato virale tra gli utenti che popolano soprattutto Facebook e Instagram per i reel che lo ritraggono in alcune sue hit del passato.

Probabilmente i content creator che popolano i social giocano proprio su questo, nel tentativo di portare a casa visualizzazioni. In realtà, il diretto interessato ha avuto solo qualche problema di salute, ma ad oggi non ci sono buoni motivi per pensare al peggio. Lo stesso possiamo dire su Rod Stewart, il quale di recente ha compiuto 80 anni rilasciando una dichiarazione che evidentemente ha indotto qualcuno a pubblicare post poco corretti. In particolare, l’artista ha fatto sapere di avere i giorni contati.

Da qui a dare determinati annunci, però, ce ne passa. Dunque, parlare di Pippo Franco morto insieme a Rod Stewart non ha alcun senso, visto che per entrambi non ci sono brutti presagi o comunicazioni ufficiale da prendere in esame oggi 30 luglio. Diamoci un taglio coi soliti post acchiappaclick.

