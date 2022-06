Doppio malinteso con Pupo e Roby Facchinetti morto: quanti titoli sbagliati

Un clickbait così eccessivo che ci porta a parlare di disinformazione, in merito al doppio malinteso su Pupo e Roby Facchinetti morto. Una questione che fa tornare di moda i titoli più o meno volutamente sbagliati sul web. Un po’ come avvenuto alcune settimane fa, parlando in modo generico dei Pooh, un lutto che ha colpito la nota band finisce per diventare un qualcosa di diverso. Almeno nella percezione dei lettori, visto che alcune opinabili scelte editoriali finiscono per creare tanta confusione.

Da Pupo e Roby Facchinetti morto: quanta confusione sui social oggi 14 giugno

Andiamo per gradi. La prima storia di oggi si riferisce a Pupo morto. Vi diciamo subito che il noto cantante sta benone. Tutto nasce da un’intervista rilasciata dal diretto interessato, il quale ha confermato a distanza di anni di vivere con due donne e di amarle entrambe. Moglie ed amante, con tacito accordo ed assenso per tutte le parti in causa. Una vicenda singolare, ma non così rara come si potrebbe pensare, mentre alcuni titoli fanno credere che la sua intervista sappia tanto di ultimo saluto. No, le cose non stanno così.

Per quanto riguarda Roby Facchinetti morto, il problema in questo caso nasce da titoli in stile “lutto Roby Facchinetti“. Senza aprire articoli del genere, gli utenti sono portati a pensare che sia stato proprio il cantante dei Pooh a passare a miglior vita. Anche qui tocca smentire, visto che alcune testate hanno pensato di utilizzare un suo recente post dedicato ad Alex De Benedictis, manager della band che è deceduto presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, per lasciar credere che fosse morto proprio l’artista.

Insomma, soliti titoli acchiappaclick che creano disinformazione, visto che oggi tocca smentire tristi annunci su Pupo, ma soprattutto su Roby Facchinetti morto. Siamo lieti di confermarvi che entrambi stiano più che bene.

