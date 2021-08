L’indecente speculazione dei novax su una doppia tragedia a Bibione

Una doppia tragedia si è consumata oggi sulla spiaggia di Bibione, in provincia di Venezia, una delle località balneari più rinomate del Veneto. Una fatalità ha voluto che due turisti siano stati colti da un malore fatale, a pochi minuti e a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. La notizia è stata riportata dal giornale “Il Gazzettino” (qui il link all’articolo) Le vittime sono un uomo di 70 anni e un turista tedesco di 51, entrambi colti da malore ed entrambi portati a riva dai soccorritori. Per i due uomini, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La notizia è stata condivisa anche nei social e purtroppo si è immediatamente dovuto assistere a una delle scellerate prassi che ultimamente vanno “di moda” nell’ambiente no-vax: incolpare le vaccinazioni. Vi proponiamo solo alcuni commenti, tra i tanti che abbiamo avuto modo di leggere sotto la condivisione dell’articolo:

I commenti sono stati presi dal post della pagina Facebook del Gazzettino, ma ovunque la notizia sia stata pubblicata, si è potuto assistere allo stesso fenomeno (qui il link al post di un altro giornale locale).

