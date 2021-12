Doppia gaffe di Francesca Donato: prende fischi per fiaschi con due non-proteste green pass

Francesca Donato è caduta nella trappola delle fake news, condividendo sul suo profilo Twitter immagini di proteste contro l’obbligo vaccinale, il green pass e le altre restrizioni necessarie per contrastare la pandemia nelle principali città d’Europa. Il problema però è che l’europarlamentare ed ex leghista non si è accertata che quei video condivisi riguardassero realmente questo tipo di proteste.

I due video decontestualizzati di Francesca Donato sulle proteste green pass

L’ex leghista torna protagonista sulle nostre pagine, dopo un altro scivolone da noi preso in esame di recente. Ecco che quindi è scattata immediatamente la fake news. Tra i video mostrati dalla Donato c’è anche quello riguardante alcuni poliziotti francesi che gettano a terra le manette in segno di protesta. Qui il post originale. Il punto della questione è che l’europarlamentare descrive queste immagini come segno di protesta da parte della polizia francese contro le restrizioni attuate da Macron in Francia.

La realtà però risulta essere ben diversa, infatti si tratta di un video che risale a giugno del 2020 e lo si percepisce anche dalle divise estive indossate da questi poliziotti. Questa era la protesta contro il divieto di “stretta al collo”, trattata anche da Le Monde, in merito ad un provvedimento emanato dal Ministro dell’Interno Christophe Castaner in seguito alla morte di George Floyd.

Primo pesante errore di Francesca Donato che non contenta ha anche citato Belgrado, spacciando le proteste anti-governative del 4 dicembre contro lo sfruttamento ambientale delle valli Drina e Jadar per manifestazione contro il green pass. Anche qui trovate il post originale.

Francesca Donato ha quindi provato a portare acqua al suo mulino, visto come lei sia contro queste restrizioni imposti dal governo italiano, mostrando come in tutta Europa si stiano mobilitando per le sue stesse idee. Lo ha fatto però strumentalizzando eventi avvenuti in alcune piazze europee che in realtà non c’entrano assolutamente nulla con l’argomento da lei trattato.

Come visto in Francia ed a Belgrado la gente non si è mossa contro le varie restrizioni per contrastare la pandemia imposte dai loro governi. Francesca Donato quindi ha semplicemente condiviso notizie decontestualizzate più che fale, lasciando intendere che riguardassero le proteste sul green pass. Trovate riscontri in merito tramite un servizio di Rainews.

