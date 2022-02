Dopo l’Europa, Anonymous sanziona la Bielorussia: bloccati siti di banche

Abbiamo già annunciato le azioni dell’Unione Europea: ora Anonymous sanziona la Bielorussia. Tutto ciò, in una cyberguerra contro Putin e i suoi alleati che segue le tappe del conflitto in atto.

Eravamo rimasti nel pomeriggio all’annuncio di Ursula Von Der Leyen, che ha annunciato operazioni di blocco verso la disinformazione di origine russa e l’estensione delle sanzioni alla Bielorussia.

Sanzioni che arrivano mentre l’Unione Europea ha deciso sull’uscita delle banche russe dal sistema Swift.

E che arrivano mentre Anonymous colpisce nuovamente il sistema economico rendendo inaccessibili i siti delle principali banche Bielorusse.

Quella Bielorussia accusata di essere “complice del feroce attacco contro l’Ucraina” dall’Europa e che incontra quindi l’ostilità di Anonymous nella sua “guerra contro Putin”.

L’obiettivo dichiarato delle azioni di Anonymous non è infatti “il popolo russo” ma i centri di potere legati a Putin ed all’Oligarchia, allo scopo di sanzionare la guerra stessa. Ed ora, Anonymous sanziona la Bielorussia mediante il suo sistema economico.

Le banche, che al momento della stesura di questo articolo non hanno siti raggiungibili, almeno non in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.