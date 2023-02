Dopo il crash le truffe: attenti ai falsi messaggi di Libero. Era prevedibile l’onda lunga del perdurante disservizio che ha colpito il principale provider Italiano per anzianità di servizio.

Da HWUpgrade arrivano testimonianze delle prime mail di Phishing, ovvero mail truffaldine che invitano a fornire i propri dati ad un indirizzo che sembra di Libero ma non lo è per conservare l’email ripristinata.

Ovviamente si tratta di un tentativo di truffa: sono malintenzionati intenzionati ad accedere ai vostri dati, non Libero.

Basta riflettere su questo: Libero non ha bisogno di chiedervi di confermare nome utente e password perché ha già i vostri dati.

Lo scopo della truffa è semplice: il malintenzionato si finge una persona di cui vi fidate (esattamente come un malintenzionato potrebbe vestirsi da carabiniere per entrare in casa di un anziano) ed ottiene così i vostri dati personali, nome utente e password della vostra casella principale in primo luogo.

A questo punto sarà un gioco da ragazzi bloccarvi dalla vostra stessa casella cambiando la password e leggere la vostra posta alla ricerca di dati personali, carte di credito usate per servizi in abbonamento e rinnovi e quant’altro possa essergli utile per impossessarvi del vostro denaro e di dati ancora più preziosi del denaro, che saranno rivenduti ad altri spammer per sottoporvi a nuove truffe.

Ad esempio tutti gli abbonamenti ad altri servizi online sottoscritti con quella mail ormai compromessa.

Dovrete quindi ignorare simili mail.

Nel caso ci siete già cascati non avete molte altre vie di “scampo”: dovreste denunciare la cosa alla polizia Postale, provvedendo il prima possibile (prima che lo faccia il truffatore) a cambiare la password usata, su Libero e tutti i servizi ad esso collegati, bloccare carte di credito connesse e controllare la presenza di ulteriori esborsi.

