Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok dove un giovane sindaco, peraltro con la fascia tricolore messa all’incontrario, propone un assessorato per Michelle Comi, content creator e influencer diventata nota dopo aver aperto un account Only Fans ed una serie di affermazioni infiammatorie ad alto numero di ottani sulla Rete

Ovviamente il Comune di Lento è uno dei mille epigoni di Bugliano che, come Boion Polesine, ne ha preso il posto quando il team dietro Bugliano ha cominciato a rallentare di molto la sua attività social.

Dopo Bugliano, Lento: Assessorato per Michelle Comi?

Bugliano è un noto comune immaginario, un piccolo mondo quasi incantato dove vivevano le (pochissime) virtù e i (moltissimi) vizi dell’Italiano medio, dove natura e politica si incontrano, e non finisce mai bene.

I suoi epigoni sono comuni inventati, “luoghi dell’anima”, dove accadono cose non meno bizzarre. Se a Boion Polesine i novax vengono allegramente derisi in piazza e avere un posto in Open to Meraviglia è facile, a Lento può capitare che il sindaco reinventi il “Cloud Seeding” per triggerare male chi lo confonde con le scie chimiche e può capitare che proponga l’influencer Michelle Comi come assessore allo scopo di infiammare la polemica.

E a giudicare dai vari commenti in stile “Bergogna sono indinniato sindaco dimettitih!” potremmo dire che si parte già col piede sull’acceleratore della viralità.

