Donna ferita da elefante al Safari Park: grave ma non in pericolo di vita

Donna ferita da elefante al Safari Park: questo il resoconto di un incidente avvenuto in queste ore al Safari Park di Maida, in provincia di Catanzaro.

Ancora ignote le cause dell’evento, che coinvolge una donna di quarantasei anni, parte del personale del parco ed uno degli elefanti a lei usualmente affidato.

La stampa locale parla della donna schiacciata dal pachiderma, Fanpage aggiunge rilievi ottenuti da comunicazioni coi Carabinieri. Apparentemente l’elefante avrebbe aggredito la vittima a colpi di proboscide.

Trasportata immediatamente all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro mediante elisoccorso la donna sarebbe grave ancorché non in pericolo di vita.

I soccorsi sono stati complicati dallo stato dell’animale, ancora inferocito e pertanto di ostacolo alle operazioni di soccorso e trasporto della vittima.

Il caso della donna ferita da elefante al Safari Park riapre le discussioni relative. Non è la prima volta che in tutto il mondo negli zoo e nei safari park animali all’apparenza docili e abituati al personale vengono coinvolti in simili azioni.

Si riscontra un caso in Giappone, a gennaio, con una tigre fuggita dalla gabbia e nel 2021, quando in uno zoo cileno una tigre ha ucciso una dipendente del parco.

Gli equilibri tra uomo ed animale sono assai delicati, e la tragica fatalità è un attimo.

