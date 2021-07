Donazione di Cristiano Ronaldo da 10.000 euro per gli incendi in Sardegna: zero fonti per ora

Sta girando un messaggio virale, a quanto pare soprattutto su WhatsApp, in merito ad una presunta donazione di Cristiano Ronaldo per la Sardegna, con importo complessivo di 10.000 euro. Un gesto sulla carta molto bello ed apprezzabile per un popolo che vive giorni drammatici in seguito ai roghi, puntualmente documentati anche dai tg nazionali. Il problema è che, al momento, sembra essere la classica notizia che fa tanto rumore per nulla a proposito del campione portoghese. Un po’ come avvenuto il mese scorso con la storia di Coca-Cola da noi raccontata.

Cosa sappiamo sulla presunta donazione di Cristiano Ronaldo per la Sardegna dopo gli incendi

Da circa un’ora siamo bombardati di segnalazioni da parte di utenti che vorrebbero saperne di più. Ci sono conferme sull’autenticità della donazione di Cristiano Ronaldo per la Sardegna? Al momento no, purtroppo. Premesso che la solidarietà non sia mai un atto dovuto, nemmeno per chi ha il conto in banca simile a quello dell’ex stella del Real Madrid, la nostra prima ricerca non ha fornito alcun indizio a favore di questa catena.

Non è detto che non ci siano nei prossimi giorni iniziative specifiche dal mondo del calcio, magari proprio del lusitano, ma a chiara domanda rispondiamo con quello che abbiamo (non) trovato finora. Non c’è traccia sul web di presunte donazioni di Cristiano Ronaldo dal valore di 10.000 euro per la Sardegna, dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni.

Ci teniamo a sottolineare che il nostro articolo non sia “definitivo” e che, in caso di ulteriori riscontri, saremo pronti ad aggiornarlo. Inutile dire che una possibile donazione di Cristiano Ronaldo per la Sardegna sarebbe apprezzatissima. Così come quella di coloro il cui status economico in questo particolare momento storico consenta una mossa di solidarietà del genere. Precisiamo anche che in passato l’attaccante della Juve non si sia mai tirato indietro nel fornire aiuto economico a chi ne aveva bisogno.

