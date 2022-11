“Donald Trump morto” secondo un trend di Twitter, ma è una bufala

“Donald Trump morto“, o meglio “trump is dead” secondo un hashtag divenuto popolare su Twitter nella giornata di ieri, martedì 1 novembre, e subito salito in cima ai trend. Molti utenti si sono precipitati per verificare la notizia e si sono imbattuti persino in un titolo attribuito alla CNN. Cosa c’è di vero?

I lettori di Bufale.net hanno chiesto di verificare la notizia. In primo luogo ricordiamo che una notizia di tale importanza verrebbe riportata sia da tutti i quotidiani del mondo, sia dai canali istituzionali. Il tycoon sarebbe morto a 76 anni.

Il tweet

Il tweet è comparso il 1° novembre come screenshot di un titolo attribuito alla CNN ed è ancora online, archiviato a questo indirizzo. “Donald Trump dead”, recita il titolo, mentre nella didascalia leggiamo: “Former President Donald Trump died of autoerotic asphyxiation in his Florida home on november 1, 2022″.

Trattandosi della CNN è d’uopo verificare se lo stesso articolo compare sul sito ufficiale della testata giornalistica, ma non esiste alcun riscontro.

Un test per Elon Musk?

Tra i tanti tweet lanciati sul tema, qualcuno ha sostenuto che la bufala fosse in realtà un test per mettere Elon Musk alla prova sulle limitazioni della piattaforma in termini di fake news e notizie su Donald Trump.

In realtà, come riportato anche dai colleghi di Snopes, Donald Trump non è morto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.