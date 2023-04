Dominio ‘Open to meraviglia’ non registrato dal Ministero: cosa sappiamo sulla gaffe del giorno

Ci sono nuovi aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi 22 aprile, a proposito del caso relativo al dominio di ‘Open to meraviglia’, a quanto pare non registrato dal Ministero. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, in effetti, tutti i segnali sembrano portarci in questa direzione, provando a fare un riepilogo su cosa sappiamo a proposito della gaffe del giorno. In tanti, infatti, ci hanno chiesto ulteriori aggiornamenti sotto questo punto di vista.

Il caso del dominio Open to meraviglia: nuovi aggiornamenti sulla presunta gaffe del Ministero

Occorre assolutamente un aggiornamento, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella serata di venerdì con un primo articolo a tema sul nostro sito. Cosa possiamo dire, allo stato attuale, a proposito del dominio ‘Open to meraviglia’ non registrato dal Ministero? In tanti imputano questo scivolone a Daniela Santanché e al team che lavora per lei, a maggior ragione se prendiamo in considerazione il budget stanziato per il rilancio del turismo in Italia in termini di comunicazione. Di recente, infatti, è trapelata una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Mentre vi scriviamo, il dominio ‘Open to meraviglia’ rimanda ad una web agency e, di conseguenza, appare evidente che non sia stato registrato dal Ministero. Nelle ultime ore è diventato virale il post di un utente che afferma di aver acquistato il dominio, nonostante quest’ultimo rimandi all’agenzia citata in precedenza. Probabile che in tanti abbiano avuto la stessa idea nella giornata di venerdì e che si siano create delle sovrapposizini sull’intestazione.

L’utente in questione, da noi contattato, ha specificato quanto segue: “Allora, voleva essere una provocazione. In realtà sto cercando di accordarmi con dei lavoratori precari dei beni culturali per rimandare a un loro conunicato. Ho scelto gay interrazziali perché mi pareva la categoria giusta per farli arrabbiare“.

A prescindere da come finirà la storia dell’intestazione, la certezza è che il Ministero non abbia registrato in tempi utili il dominio ufficiale di Open to meraviglia, visto che opentomeraviglia.it ha un redirect palese in questi minuti.

