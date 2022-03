Dkjokovic al Roland Garros? Questo è ciò che riportano le principali testate a proposito della partecipazione del campione di tennis al torneo francese. L’ipotesi arriva a seguito dell’annuncio del premier francese Jean Castex sui social sulla sospensione del pass vaccinale dal 14 marzo.

Jean Castex scrive:

Stiamo entrando in una nuova fase di allentamento delle misure sanitarie.

14 marzo:

– il pass vaccinale sarà sospeso ovunque applicato

– l’obbligo di indossare la mascherina sarà revocato ovunque, classi comprese, tranne che nei mezzi pubblici.

Ancora, Castex aggiunge: “Il pass sanitario resterà in vigore, salvo emergenze, all’ingresso di ospedali, case di riposo o strutture per adulti disabili”. È d’uopo sottolineare che siamo ancora nel piano delle ipotesi. Le testate, soprattutto quelle a trazione sportiva, riportano la notizia sulla possibilità di partecipazione di Djokovic al Roland Garros con formula dubitativa.

Gazzetta ci ricorda:

Finora la partecipazione di Nole allo Slam parigino, dove è campione in carica, e all’evento di Monte-Carlo – che ha il suo circolo situato su suolo francese, presso il comune di Roquebrune-Cap-Martin – risultava in bilico a causa della sua decisione di non sottoporsi a vaccino anti-covid.

Il ministro allo Sport Roxana Maracineanu, in effetti, nel mese di gennaio aveva dichiarato un no way parlando di “tessera vaccinale valida per tutti”. Oggi secondo le dichiarazioni di Castex lo scenario cambia, e per Djokovic si aprono le porte del Roland Garros. Per il momento parliamo di precisazioni perché nessuna decisione, di fatto, è stata presa da Novak Djokovic né dallo staff del Roland Garros. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Nous entrons dans une nouvelle phase d'allègement des mesures sanitaires.

Le 14 mars :

– le pass vaccinal sera suspendu partout où il s'appliquait

– l'obligation du port du masque sera levée partout, y compris les classes, sauf dans les transports collectifs. pic.twitter.com/EPMwNNJ9it — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 3, 2022

