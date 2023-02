Divorzio Fedez e Chiara Ferragni dopo la lite ripresa da immagini amatoriali: non esageriamo

Occorrono alcune precisazioni in merito alle voci che parlano del presunto divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, dopo il caso del bacio tra il rapper e Rosa Chemical durante l’esibizione di quest’ultima nella serata finale del Festival di Sanremo 2023. Un altro caso, questa volta focalizzato su una presunta lite tra i due, dopo quello relativo alla battuta evitabile dello stesso Fedez sulla vicenda di Emanuela Orlandi, come abbiamo avuto modo di evidenziare nelle ultime settimane con un altro articolo in merito.

Voci sul possibile divorzio Fedez e Chiara Ferragni dopo la lite ripresa da immagini amatoriali al Festival di Sanremo 2023

Come sono andate le cose? Tutti sanno del fuori programma di sabato sera nel corso della finale del Festival di Sanremo 2023, con Rosa Chemical che durante la sua performance ha trascinato sul palco Fedez. Al termine della canzone c’è stato anche un bacio sulla bocca tra i due, a detta di qualcuno non propriamente “a stampo“, come avviene spesso e volentieri in tv in nome dello show. Un episodio che avrebbe avuto addirittura degli strascichi nei minuti successivi.

Si parla di possibile divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, in quanto lei non avrebbe preso bene l’episodio. C’è chi parla di gelosia, mentre altri evidenziano come alla nota influencer non sia andato giù il fatto che il marito avrebbe provato a rubargli la scena sabato sera. A prescindere dalle motivazioni, sembra esagerato parlare sia di lite, sia di una possibile separazione per una delle coppie più chiacchierate in Italia.

Certo, il video a fine articolo evidenzia con un contributo amatoriale che forse ci sia stata una discussione tra i due durante la pubblicità, ma tra lite e divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni si sta decisamente esagerando questa mattina tra gli utenti scatenati a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2023. Torniamo tutti coi piedi per terra.

