Diverbio tra Selvaggia Lucarelli e Giletti in Ucraina: giallo sul coprifuoco a Odessa per giornalisti

Un vero e proprio diverbio quello che si è venuto a creare in queste ore tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti, dopo che quest’ultimo si è collegato da Odessa, in Ucraina, per raccontarci più da vicino la guerra in Ucraina. Protagonista di alcuni scontri abbastanza accesi in tv nelle ultime settimane, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, il conduttore ha deciso di scendere in campo e di recarsi in una delle città che nei prossimi giorni rischia di diventare teatro di pesanti battaglie. Resta da chiarire il giallo sul coprifuoco di ieri sera.

La discussione tra Selvaggia Lucarelli e Giletti in Ucraina sul coprifuoco a Odessa per giornalisti

Sostanzialmente, la lite a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Giletti in Ucraina verte su quello che a detta di alcuni è un vero e proprio giallo. Stiamo parlando sul coprifuoco a Odessa per i giornalisti, visto che le autorità locali lo hanno imposto alle 19. Tradotto, dalle 20 italiane (fuso orario di un’ora), il conduttore non poteva essere presente in strada. Per questa ragione, a detta di Selvaggia Lucarelli ci sarebbe la possibilità che il collega abbia registrato le immagini presenti anche sul sito di LA7.

Fossero andate così le cose, per Selvaggia Lucarelli questo sarebbe il classico caso di spettacolarizzazione della guerra. Giletti, dal canto suo, ha replicato duramente da Odessa alle accuse, affermando che la sua interlocutrice sia brava solo ad alzare palette durante “Ballando con le stelle”, trasmissione della Rai che la vede protagonista come giudice. La risposta è stata affidata anche ad Adnkronos.

Cosa sappiamo al momento? Se da un lato è vero che il coprifuoco ad Odessa entri in vigore alle 20 italiane, prima del collegamento con “Non è l’Arena“, è altrettanto vero che il suddetto video con Massimo Giletti appare registrato senza anima viva in strada. Precisiamo che il coprifuoco valga anche per i giornalisti, che tuttavia spesso e volentieri lo violano per ragioni televisive. Al momento, nessuno può avere certezze, ma solo indizi dopo l’attacco di Selvaggia Lucarelli.

