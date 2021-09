Dissing di Pio e Amedeo a Fedez, applauso alla RAI rifiutato dal pubblico: repliche e significato

In tanti ci chiedono una ricostruzione sul dissing di Pio e Amedeo nei confronti di Fedez, dopo i fatti riscontrati nella giornata di ieri con il Seat Music Awards, tra l’altro con il dubbio sul significato del termine inglese tanto utilizzato in queste ore in Italia. Per chi non lo sapesse, tutto nasce con la polemica innescata dal rapper ad inizio maggio, subito dopo la sua apparizione al concerto trasmesso dalla Rai in occasione della Festa dei lavoratori. Ebbene, il tema caldo in quel caso fu la censura, con tanto di registrazione di chiamate che vi abbiamo riportato a suo tempo.

Dissing di Pio e Amedeo a Fedez: il significato del termine

Sostanzialmente, Pio e Amedeo hanno ricevuto un premio durante la trasmissione di ieri sera e, durante il loro discorso, hanno dato vita a quello che Fedez stesso ha definito “dissing”. Qual è il significato di questa parola? Per dissing si intende quella situazione in cui qualcuno scredita altri davanti a soggetti terzi. Anche insultando in alcune circostanze, fermo restando che non sia questo il caso. In pratica, i due comici hanno ironizzato sul fatto che la Rai non li abbia censurati prima della consegna del premio.

Chiaro il riferimento a Fedez, ancor di più quando i due hanno scherzato sul fatto che il compagno di Chiara Ferragni abbia creato quel caso a maggio per creare engagement. Il tutto, finalizzato alla vendita degli smalti. Fedez ha risposto in modo sarcastico al dissing, facendo riferimento ad alcune uscite sugli omosessuali e sulle persone di colore da parte del duo, come si può notare su Twitter.

Al di là delle considerazioni sul significato di dissing, giunto da Pio e Amedeo nei confronti di Fedez, vi confermiamo con il video qui di seguito che la richiesta di applauso alla Rai giunto dal duo non sia stato accolto dal pubblico presente alla premiazione.

pio e amedeo: “io farei un applauso alla rai”intanto il pubblico: 🧍🏻‍♀️

CHE COMICI, la burla italiana @Fedez #SeatMusicAwards pic.twitter.com/A5zmEHsqUo — marti (@aronxavocado) September 9, 2021

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.