Disoccupata Katia Serra dopo la telecronaca di Italia-Inghilterra: la sua reazione su IG

Ha sollevato non poche discussioni la telecronaca di Katia Serra, in occasione della finale degli Europei, essendo stata chiamata a commentare Italia-Inghilterra insieme a Stefano Bizzotto in seguito al focolaio Covid in casa Rai. Nei giorni scorsi, anche sul nostro sito, abbiamo esaminato in modo più dettagliato le reazioni del pubblico, tra coloro che hanno apprezzato la semplicità e la spontaneità dell’ex calciatrice, mentre dall’altro sono piovute critiche per non aver fornito alcun valore aggiunto al racconto del match.

Cosa succede a Katia Serra dopo la telecronaca di Italia-Inghilterra

Nei giorni scorsi, la stessa Katia Serra aveva rilasciato alcune interviste dopo la telecronaca di Italia-Inghilterra, utili per capire come abbia vissuto quella serata. Belle emozioni, se vogliamo indimenticabili data l’importanza dell’evento, ma anche la consapevolezza che dal lunedì successivo sarebbe rimasta disoccupata. Ad oggi, infatti, non c’è alcun contratto in essere con la Rai e qualcuno in un suo post Instagram ha fatto presente nei commenti quanto sia assurda una situazione del genere:

“Serra come faranno a lasciarti DISOCCUPATA dopo tutto questo gran successo che hai avuto! Non credo proprio che un Numero ONE non si meriti uno ‘straccio’ di contratto“.

Presa di posizione netta da pare dell’utente in questione, evidentemente apprezzata anche dalla diretta interessata. La sua risposta al commento è la classica emoji con le braccia allargate e l’aria di chi non sa darsi una risposta su una situazione che si è venuta a creare. Conferma ulteriore ed implicita sul fatto che, a conti fatti, ad oggi Katia Serra sia disoccupata. Appare evidente che la Rai non si sia ancora fatta sentire con lei.

Come accennato, le reazioni del pubblico sulla sua performance durante Italia-Inghilterra sono parecchio discordanti. Eppure, lo standard delle telecronache Rai in questo periodo storico non appare così elevato, al punto da non poterle dare una possibilità. Vedremo come andranno le cose per Katia Serra.

