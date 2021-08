Disinformazione e mancanze di Daniela Santanché su Fauci e contagiosità dei vaccinati

Daniela Santanché ha parlato di recente della questione virus, citando Fauci in modo parziale e cadendo nel tunnel della disinformazione. Abbiamo provato a spiegare in tutte le salse quanto dichiarato effettivamente da Fauci la scorsa settimana, in merito alla contagiosità dei vaccinati al Covid. Sul nostro sito, infatti, trovate diversi articoli in merito, nel tentativo di fare chiarezza su un argomento particolarmente delicato, ma l’esponente di Fratelli d’Italia evidentemente si è concentrata solo sullo spezzone ritenuto più interessante.

Cosa ha detto Daniela Santanché su Fauci sulla contagiosità di chi si è vaccinato

Come emerge chiaramente anche da un tweet della diretta interessata, si evidenzia una verità diversa dalla realtà dei fatti. Secondo Daniela Santanché, anche i vaccinati sono in grado di trasmettere il virus. Vero, ma se passa il messaggio che vaccinati e non vaccinati abbiano la stessa carica virale si commette un grave errore. Già, perché ancora troppe persone continuano a riportare solo una parte delle famose dichiarazioni di Fauci.

L’esperto in virologia, infatti, lo scorso 27 luglio nel famoso video diventato virale anche in Italia, ha realmente dichiarato che con la variante Delta del Covid tante cose siano cambiate. Tra queste, c’è la possibilità che anche i vaccinati possano essere potenziali soggetti in grado di trasmettere il virus. Il problema, per i No Vax e per i No Green Pass (elettorato al quale Fratelli d’Italia sembra prestare molta attenzione), consiste nel fatto che lo stesso Fauci a margine di quel filmato abbia aggiunto che questo può verificarsi in “rari casi”.

Morale della favola? Al di là delle dichiarazioni di Daniela Santanché, occorre ricordare che la sua citazione di Fauci sia parziale e che i vaccinati, a detta di quest’ultimo, in rare circostanze possano essere positivi e contagiosi. Senza questa precisazione, il rischio è quello di alimentare cattiva informazione e scetticismo ulteriore sul vaccino. Senza valide ragioni. Ecco il video in questione.

#Pfizer e #Moderna hanno aumentato il prezzo dei vaccini, #Fauci ci dice che anche i vaccinati possono contagiare. Con il #COVID19 ci toccherà convivere a lungo#StaseraItalia pic.twitter.com/CKIOJSaQbo — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 2, 2021

