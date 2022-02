Diretto Bassetti con Francesca Donato su Rete 4: “Non ha tesi, ma un mondo confuso”

Non poteva essere più diretto Matteo Bassetti nei confronti di Francesca Donato su Rete 4. Durante la puntata di Zona Bianca, andata in onda mercoledì sera, il medico si è scagliato duramente nei confronti dell’europarlamentare, ospite in diversi salotti televisivi in questi mesi per portare avanti le proprie tesi anti vaccino e green pass. Nonostante lo stesso Bassetti di recente si sia detto contrario alla certificazione verde, in vista dei prossimi mesi, tra i due c’è stato un altro scontro molto aspro che va contestualizzato.

Cosa ha detto Matteo Bassetti a Francesca Donato su Rete 4

Già, perché dopo il caso del parroco che ha risposto a Francesca Donato, come vi abbiamo riportato la scorsa settimana, oggi 10 febbraio bisogna comprendere per quale ragione Matteo Bassetti abbia attaccato l’ex esponente della Lega. Quest’ultimo, infatti, ha riportato un’esperienza diretta, vissuta nel suo ospedale, con un paziente NoVax che ha rifiutato il casco, nonostante il contagio da Covid richiedesse un trattamento del genere. Risultato finale? Il suddetto paziente è morto ed ora qualcuno dovrà spiegarlo alla sua famiglia.

Con fare provocatori, Bassetti ha invitato Francesca Donato a darne comunicazione ai parenti, viste le sue tesi ritenute antiscientifiche dallo stesso medico e da tanti esperti di settore coi quali lei spesso e volentieri si scontra in tv. In particolare, c’è stato un passaggio del dottore particolarmente pesante nei confronti dell’europarlamentare, evidentemente infastidito dal fatto di ascoltare spesso e volentieri teorie di dubbia origine e validità scientifica:

“Ma lei non ha tesi, lei ha un mondo talmente confuso. Per avere una tesi ci vuole un’idea e lei di idee ne ha poche e confuse“.

Insomma, Matteo Bassetti non ne può più e non le manda a dire a Francesca Donato. Sul profilo Twitter di Zona Bianca, in ogni caso, troverete il video con il quale potrete contestualizzare l’ennesimo dibattito che è andato in scena tra i due su Rete 4. Durante la trasmissione, sono stati mostrati dati che danno ragione al medico.

