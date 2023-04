Dipendenti se la prendono con Salt Bae su mance rubate e prodotti utilizzati

Salt Bae ha costruito un vero e proprio impero con i suoi ristoranti sparsi in tutto il mondo, un giro di affari extralusso che però nasconde dietro qualche oscurità che sta venendo a galla grazie a molti ex dipendenti del macellaio imprenditore. La vita di Salt Bae è uno show continuo dove viene ostentata la ricchezza, affidandosi ai social, ma a quanto pare il suo personaggio risulta essere una farsa, non è quello che sembra.

Cosa dicono i dipendenti di Salt Bae dopo il successo dei mesi scorsi

Solitamente i trend social “da ristorante” che trattiamo sono più soft, come osservato coi Maneskin non molto tempo fa. Effettivamente sono in atto diverse denunce da parte di ex dipendenti che hanno lavorato in vari ristoranti dell’imprenditore turco, dove il filo conduttore risulta essere quello di un tiranno con la ricerca costante della ricchezza e dell’ccesso.

Si presenta agli occhi dei suoi clienti e delle varie star che si presentano nei suoi ristoranti come una sorta di showman, gli piace fare spettacolo, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Salt Bae è accusato da alcuni ex dipendenti di furto di stipendio, discriminazioni, violazioni delle leggi sul lavoro. Insomma, un imprenditore che incute solo terrore nei confronti dei suoi dipendenti.

Ci sono diverse testimonianze a riguardo, riportate appunto da ex dipendenti, tutti pronti a smascherare quest’uomo, far vedere al mondo intero chi è realmente Salt Bae. Proprio i dipendenti vengono trattati davvero male da Salt Bae, grida nei loro confronti, con licenziamenti senza giusta causa, favoritismi e discriminazioni nei confronti delle donne. In quest’ultimo caso è stato raccontato da Il Messaggero come alcune dipendenti erano costrette ad indossare minigonne e tacchi nei suoi locali.

Un personaggio che ha decisamente abusato del proprio potere, come raccontato da molti ex dipendenti che addirittura si ritrovavano a non essere pagati se accadeva qualche errore non commesso da loro stessi. Accuse importanti che riguardano anche il lusso così ostentato da Salt Bae, ma che in realtà cozza con quanto raccontato da alcuni ex dipendenti. Infatti erano costretti ad indossare uniformi in poliestere, le tovaglie, i bicchieri e le posate, tutto era acquistato a buon mercato, nulla insomma paragonabile al lusso. Vedremo se e come risponderà.

