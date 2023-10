“Dio è morto, Marx pure”, e Woody Allen non ha mai detto questa frase

“Dio è morto, Marx pure ed io non mi sento tanto bene”: questa una delle frasi attribuita a Woody Allen che il noto regista e attore non ha mai detto. E non è la prima volta che Woody Allen si trova addosso frasi altrui.

Abbiamo già visto come Woody Allen si sia trovata attribuita la frase di un fumettista Italiano (Davide La Rosa) che non esisteva prima del 2012, e in Italiano e solo dopo che la frase era stata attribuita a Fedez, candidato ad essere il nuovo asso pigliatutto delle citazioni a caso.

Ma la capacità centrifuga di Allen non ha colpito solo recentemente.

“Dio è morto, Marx pure”, e Woody Allen non ha mai detto questa frase

“Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento molto bene” è infatti una citazione di Eugene Ionesco scrittore e drammaturgo francese di origini rumene famoso per il suo Teatro dell’Assurdo, la dimostrazione plastica della futilità dei gesti umani dinanzi alla fuggevolezza della vita e l’approssimarsi e il trionfo della morte.

Dinanzi al terrore del nulla ed al mondo travagliato del “secolo breve” di cui Ionesco fu testimone, l’unica soluzione proposta era l’abbandono della speranza e il rifugio nell’assurdo e nel comico per realizzare che anche la più seria ed eroica delle azioni diventa solo nonsense dinanzi alla rovina del mondo.

Tema questo che superficialmente è assimilabile alla vena ironica di Woody Allen, e diventa quindi grimaldello per la riattribuzione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.