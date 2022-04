Dimostrato a Francesca Donato che i bambini con sintomi di epatite acuta non siano vaccinati

Tra un post e l’altro su NATO, Russia ed Ucraina, Francesca Donato ha avuto un botta e risposta con Cartabellotta anche sul tema dei bambini con sintomi di epatite acuta. A distanza di pochi giorni dalla replica di Vittorio Feltri alle tesi avanzate dall’ex esponente della Lega sui missili che sarebbero stati lanciati dagli ucraini (qui trovate tutti gli approfondimenti del caso), prendiamo atto che la diretta interessata abbia aperto un nuovo fronte sui suoi social. Strizzando l’occhio ai NoVax anche in questa circostanza.

Hanno spiegato a Francesca Donato che i bambini con sintomi di epatite acuta non abbiano fatto il vaccino

Qual è il concetto fondamentale da prendere in esame oggi? Tutti guardano con interesse verso le notizie che giungono direttamente dal Regno Unito, in merito ai bambini con sintomi di epatite acuta, con un focus sui casi accertati. Come sempre avviene in questi casi, in tanti affermano che si tratti di una conseguenza diretta delle vaccinazioni Covid somministrate ai più piccoli.

Tra questi non c’è Francesca Donato, che non si è esposta in modo esplicito sull’argomento, ma come si nota su Twitter i sospetti sono dilaganti nel suo post. Ecco perché Cartabellotta ha ritenuto necessario rispondere a lei, ma soprattutto a coloro che sono soliti commentare i tweet dell’europarlamentare, provando a gettare acqua sul fuoco. Già, perché parliamo di utenti che ignorano come i casi coinvolgano una fascia di età per la quale il vaccino non era stato autorizzato nel 2021.

Poco prima, la blastata dello stesso Cartabellotta: “Le risposte devono darle medici e ricercatori, non i complottisti del web”. A tal proposito, diventa fondamentale prendere in esame il rapporto ufficiale che ci arriva direttamente da fonti governative del Regno Unito, secondo cui non esiste alcun legame con il vaccino contro il coronavirus. In sostanza, nessuno dei casi attualmente confermati nel Regno Unito riguarda bambini con sintomi di epatite acuta poi accertata con il vaccino. Aspettando che Francesca Donato e i suoi seguaci ne prendano atto.

