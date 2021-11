Dilagante NNN Challenge tra i giovani: significato, regole e traduzione di No Nut November

Si sta facendo largo tra i giovani la cosiddetta NNN Challenge. Si tratta della cosiddetta sfida “No Nut November“, la cui traduzione letterale dall’inglese ci rimanda ad una sorta di “niente noci a novembre”. Un gergo giovanile, con regole chiare ed un significato che non lascia molto spazio alle interpretazioni, secondo le informazioni che abbiamo raccolto per voi oggi 1 novembre. Ecco perché, dopo tante segnalazioni, abbiamo deciso di affrontare l’argomento una volta per tutte sul nostro sito.

Cosa sappiamo sulla NNN Challenge tra i giovani: dettagli su significato, regole e traduzione di No Nut November

Dopo aver individuato il significato del DDL Zan con un altro articolo, dunque, un altro approfondimento per conoscere il fenomeno del web di cui tanto si parla in queste ore. Sostanzialmente, in cosa consiste la NNN Challenge tra i giovani? Qual è il significato e quali sono regole e traduzione di No Nut November? Effettivamente, si tratta di un fenomeno che sta diventando rapidamente dilagante tra gli utenti e che, per forza di cose, rende tante persone curiose.

Dopo una breve ricerca, possiamo dirvi che la NNN Challenge tra i giovani consiste nel non avere orgasmi per un mese. Questo vuol dire non solo andare incontro ad un mese di astinenza nell’avere rapporti di natura sessuale, ma anche mettere da parte la masturbazione. Un significato ben definito e regole che, al di là della traduzione della suddetta espressione, consentono comunque delle deroghe. Queste, individuabili solo andando più a fondo con No Nut November.

Insomma, l’argomento ora dovrebbe essere più chiaro, a prescindere dal fatto che si possa essere d’accordo o meno con iniziative simili. Va detto che la NNN Challenge permette tre violazioni prima dell’eliminazione. Dunque, la No Nut November sa essere anche flessibile con le proprie regole, fermo restando il significato di questa sfida allo stato attuale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.