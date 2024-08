Diffondono voci su Sven Goran Eriksson morto ed usano “Erikson”: nessuna conferma oggi

Iniziano a girare in queste ore post ampiamente evitabili sull’allenatore Sven Goran Eriksson morto, alla luce di un recente video che sembra un messaggio di addio da parte dell’ex tecnico della Lazio. L’uomo è gravemente malato e, come ammesso da lui stesso, a stretto giro potrebbe arrivare l’annuncio che nessuno vorrebbe leggere, ma questo non giustifica in alcun modo chi prova ad anticipare i tempi. A maggior ragione, se pensiamo che sbagliano anche la menzione del suo cognome utilizzando “Erikson“.

Stanno alimentando voci su Sven Goran Eriksson morto ed inciampano utilizzando “Erikson”: nessuna conferma oggi dalla Svezia

Si tratta probabilmente di un lapsus, confondendo in parte il cognome dell’allenatore con quello di Eriksen, calciatore danese che ha indossato per un anno e mezzo la maglia dell’Inter, prima dei problemi al cuore emersi durante Euro 2021. A prescindere da questo, è odiosa la tendenza che vede pagine o profili privati sui social alla ricerca di interazioni, senza raccogliere preventivamente conferme o smentite sulle voci che circano in rete. L’esempio di oggi è molto chiaro sotto questo punto di vista.

Non è il solito acchiappaclick che abbiamo potuto osservare pochi giorni fa, anche sul nostro sito, analizzando i rumors inerenti Gaspare morto. Il comico, famoso per il duo con Zuzzurro, come abbiamo specificato in modo approfondito in settimana per fortuna non è venuto a mancare. Tornando a noi ed alla stretta cronaca, allo stato attuale non abbiamo comunicati ufficiali da condividere. In questo senso, invitiamo tutti a fidarsi solo dei canali ufficiali associati all’ex allenatore svedese, o al massimo alle principali agenzie di stampa.

Resta il fatto che a noi tocchi smentire le indiscrezioni relative a Sven Goran Eriksson morto oggi 22 agosto, invitando tutti a non utilizzare forse errate del suo cognome, come osservato in mattinata con Erikson. Il minimo che possiate fare è avere rispetto nei suoi confronti e verso la famiglia che vive un momento tanto difficile.

