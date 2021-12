Diffondono la foto di un bambino con infarto dopo l’inoculazione, ma è una fake news: questo è uno di quei fact checking brevi che dimostra come funziona la propaganda Novax.

Propaganda ricordiamo sostenuta da una minoranza rumorosa in grado di fare chiasso per il decimo della popolazione complessiva che rappresentano.

Bufala circolare: secondo la fonte presumibilmente americana viene “da Facebook”. Secondo Facebook viene da Twitter, secondo profili legati all’iconografia novax e mattonista, viene da non meglio precisate notizie di cronaca.

Diffondono la foto di un bambino con infarto dopo l’inoculazione, ma è una fake news

Provvederemo a censurare l’effigie del bambino: nessuno di quelli che ha diffuso la fake ha pensato di farlo.

Notare che la condivisione insinua neppure sottilmente il collegamento con la vaccinazione, come la salva di retweet che accompagnano la fake. Collegamento che non esiste.

La foto infatti è vecchia di quattro anni fa, e riguarda un caso rarissimo di ictus pediatrico che ha colpito il giovane Dominic (cognome rimosso per privacy).

Dominic riuscì a salvarsi e riprendersi, evidenziando come nonostante gli ictus pediatrici siano una rara occorrenza essi sono possibili e bisogna tenersi in guardia.

Ma la propaganda novax e affine non conosce limiti. E spesso si lancia contro la verità dei fatti per demonizzare la campagna vaccinale ad ogni costo.

I casi pregressi

All’apertura della campagna vaccinale per la dose booster cominciarono le improbabili testimonianze relative a persone morte a causa della terza dose che non avevano ancora fatto.

Prima dell’apertura delle prenotazioni un profilo novax è stato denunciato alle autorità per aver inventato la morte di una bambina, usando foto e dati di una minore a caso.



Persino il , pubbliche amministrazioni e altri luoghi pubblici per anticipare eventuali casi di rischio, è stato trasfigurato in un improbabile complotto per nascondere gli infarti da vaccino.

Come se si potesse nascondere un complotto dandogli ampia risonanza.

Riassumendo: diffondono la foto di un bambino con infarto dopo l’inoculazione, ma è una fake news.

Il piccolo Dominic è semplicemente l’ennesimo malatino pediatrico la cui effige è stata brutalmente appropriata dai novax per la loro propaganda costante, rumorosa, martellante e basata sulle fake.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.