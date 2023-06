Diffondere le immagini del grave deragliamento alle montagne russe non rende più furbi

Qualcuno sta pensando di sfruttare al massimo il grave incidente avvenuto in Svezia, a proposito del grave deragliamento alle montagne russe. Adottare un approccio clickbait in circostanza simili, a maggior ragione tenendo in considerazione che ci sarebbe già un morto accertato, oltre ad alcuni bambini feriti (sembrerebbe che qualcuno sia attualmente anche in pericolo di vita) non rende più furbi. Un problema storico nel nostro Paese, tra coloro che creano contenuti e che per pochi spiccioli sono pronti a fare qualsiasi cosa.

Chiarimenti vari sulle immagini del grave deragliamento alle montagne russe avvenuto in Svezia

Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo vissuto esattamente due anni fa, con il famoso incidente della funivia nel nostro Paese. Episodio che abbiamo abbondantamente trattato sulle nostre pagine, anche in quella circostanza criticando aspramente chi ha provato a sfruttare la situazione. Il caso delle immagini diffuse a propoposto del grave deragliamento alle montagne russe richiede per forza di cose una trattazione a parte, fermo restando che ci sono alcuni punti in comune con la vicenda che abbiamo appena citato.

Premesso che, da quello che ci risulta, al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano video in grado di mostrare l’esatta dinamica dell’incidente, ma solo alcune reazioni dopo il deragliamento di una vettura alle montagne russe, qualcuno sta approcciando tutto come peggio non potrebbe. Tra titoli di articoli che promettono di mostrare il filmato, approcciando il pubblico che propende per il macabro, fino ad arrivare a youtuber che mostrano foto in anteprima non idonee, ne abbiamo abbastanza.

Il bilancio non è neppure definitivo, purtroppo, ed ora come ora occorre non cercare il tornaconto personale, come se si disponesse delle immagini riguardanti grave deragliamento alle montagne russe in Svezia. Nel frattempo, attendiamo ulteriori notizie sperando che il bilancio delle vittime si fermi ad uno oggi.

