Dietrofront di Scanzi su Orsini: come è nata la discussione a CartaBianca

Alcuni lettori ci hanno chiesto cosa ci fosse di vero in merito alla presunta lite tra Andrea Scanzi ed il Professor Orsini durante l’ultima puntata di CartaBianca. Il docente, in questi giorni, è stato già protagonista di alcune discussioni ed il fatto che possa aver avuto uno scambio di opinioni acceso con il giornalista che più di tutti lo ha difeso in questi mesi, come si può facilmente immaginare, diventa molto significativo. Dopo l’approfondimento portato alla vostra attenzione in settimana, bisogna precisare concetti anche in questo frangente.

Discussione tra Scanzi e Orsini a CartaBianca: come si è creata

Provando a contestualizzare il tutto, abbiamo un video pubblicato su Facebook dallo stesso Scanzi in questi giorni, utile per comprendere come si sia creata la discussione con Orsini. Fondamentalmente, quest’ultimo ha preso le difese di Matteo Salvini, in merito alla sua possibile visita a Putin in Russia. A quel punto, il cronista ha deciso di intervenire, premettendo che il professore ne sappia più di lui su tanti argomenti, ma non sugli scenari politici italiani.

Fondamentalmente, Scanzi ha rimproverato al Professor Orsini di considerare positive le intenzioni di Salvini, a prescindere o concedendogli quantomeno il beneficio del dubbio. Cosa che non avviene mai con Draghi, pur evidenziando Scanzi di non essere assolutamente draghiano. A quel punto, Orsini ha replicato con la questione del paradosso tra pace voluta dal Premier ed armi inviate all’Ucraina per difendersi dagli attacchi della Russia nel corso degli ultimi mesi.

Insomma, uno scambio di opinioni abbastanza acceso tra i due, ma chi parla di lite tra Scanzi ed Orsini mente sapendo di mentire, visto che i toni sono restati sempre civili. Certo, fa uno strano effetto vedere il giornalista rispondere in modo secco al suo interlocutore nel video che segue, dopo averlo difeso a più riprese sui social per gli attacchi ricevuti.

