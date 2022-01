Diego Fusaro scomparso imbavagliato da Rete 4: chiarimenti e aggiornamenti

Torna a far discutere Diego Fusaro, anche se non per “colpa” sua. Di recente, infatti, ci sono arrivati diversi messaggi da parte di utenti che si chiedono per quale ragione il noto filosofo sia letteralmente scomparso dai programmi in onda su Rete 4 in prima serata. Dopo una stagione autunnale caratterizzata da tantissime apparizioni, soprattutto il mercoledì sera a Zona Bianca, da un po’ di tempo a questa parte osservare il suo volto con gli interventi in studio o in collegamento appare quasi impossibile. A tal proposito, occorre qualche chiarimento.

Diego Fusaro non appare più su Rete 4: alcune precisazioni

Dopo essere finito al centro di alcuni approfondimenti, soprattutto per aver involontariamente dimostrato l’efficacia dei vaccini con un intervento che risale a fine 2021, Diego Fusaro ha indirettamente sollevato tante polemiche per la sua scomparsa dai salotti televisivi. Inutile dire che i NoVax e coloro che sono contrari al green pass ci abbiano contattato con una richiesta di analisi, che sa però di accusa. Come se la cosa dipendesse dai fact checker o da soggetti terzi.

No, le cose non stanno così. Al momento non sono note le ragioni per le quali Diego Fusaro sia scomparso dal palinsesto di Rete 4. Anzi, a dirla tutta, dando uno sguardo ai suoi principali canali social, non si trovano particolari lamentele da parte del diretto interessato sotto questo punto di vista. Insomma, non è detto che si tratti di una decisione unilaterale da parte di Mediaset. Capita che questi personaggi, per alcuni periodi, scompaiano temporaneamente dai radar di emittenti simili.

Vuoi per impegni personali, vuoi per altre contingenze, ci possono essere svariate ragioni per le quali Diego Fusaro da un po’ di tempo a questa parte non stia più apparendo su Rete 4. Qualsiasi verdetto in merito rappresenterebbe una conclusione affrettata, motivo per il quale invitiamo tutti ad una certa prudenza.

