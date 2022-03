Diego Fusaro riesce a prendersela anche con Greta Thunberg che sta con l’Ucraina

In tanti ci avete segnalato lo screenshot di un presunto post da parte di Diego Fusaro, il quale secondo l’immagine in questione se la sarebbe presa con Greta Thunberg, rea a sua volta di aver preso le difese dell’Ucraina. Situazione delicata quella che stiamo vivendo su scala globale, ma a quanto pare la visione del “filosofo” è molto più lineare di quanto si possa pensare. Dunque, dopo aver avanzato critiche nei confronti del leader politico ucraino, come evidenziato pochi giorni fa tramite altro articolo, oggi dobbiamo concentrarci su altro.

Diego Fusaro non gradisce che Greta Thunberg stia con l’Ucraina

Dunque, la nostra analisi è molto semplice. C’è un post su Facebook tramite il quale possiamo capire candidamente che Diego Fusaro non abbia molto apprezzato la decisione di Greta Thunberg che sta con l’Ucraina. Stiamo parlando ovviamente dell’attacco della Russia, mentre nei commenti in tanti se la prendono con la ragazzina. Tra offese personali, alcune legate anche al suo aspetto, fino a definirla “marionetta”, c’è anche chi prende le difese della nota ambientalista:

“Quindi uno che manifesta solidarietà al popolo ucraino, che sta oggettivamente vivendo un dramma senza precedenti (quello della guerra), è automaticamente dalla parte del “nuovo ordine mondiale”? Ma cosa dici Fusaro?“.

Per farvela breve, Diego Fusaro accusa Greta Thunberg di essere sempre dalla parte del nuovo ordine mondiale atlantista, con un chiaro riferimento alle presunte influenze americane su di lei e su chi ne segue le sorti in questi anni. Come accennato, in tanti esagerano nel seguire la teoria del filosofo. Basti pensare a chi ha pubblicato commenti simili: “La trovo ingrassata, i bonifici che le sono arrivati dai potenti del mondo l’hanno fatta mangiare a sazietà“. Davvero incredibile che nel 2022 non si riescano a trovare altri argomenti per esprimere il proprio dissenso rispetto alle lotte di altre persone.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.