Diego Fusaro paragona le chiusure per ByoBlu ad un incendio per la biblioteca di Alessandria

Sta girando uno screenshot che riguarda Diego Fusaro oggi 1 aprile, in merito a ByoBlu e ad un raffronto quantomeno azzardato, considerando le reazioni da parte del pubblico. Anzi, qualcuno ha pensato addirittura che potesse trattarsi del classico pesce d’aprile, ma le cose non stanno così. Pur mancando il contraddittorio, a differenza di quanto avvenuto alcune settimane fa con David Parenzo durante la trasmissione radiofonica La Zanzara (ne abbiamo parlato con un altro articolo), ci sono anche qui spunti interessanti.

Cosa ha detto Diego Fusaro su ByoBlu e sulla biblioteca di Alessandria

Nello specifico, tutto ruota attorno alle parole di Diego Fusaro, il quale in queste ore ha ricordato su Twitter che circa un anno fa YouTube ha preso una decisione per certi versi storica. Il docente si riferisce alla valutazione della piattaforma di videosharing che portò alla cancellazione del canale ByoBlu. Un ampio repertorio di video rimossi per infrazioni da lui ritenute ingiuste. Quella del filosofo è una presa di posizione che divide l’opinione pubblica, visto ByoBlu viene visto da diversi utenti come un punto di riferimento per i NoVax.

Cosa ha detto esattamente Diego Fusaro su ByoBlu e sul suo addio a YouTube? Il paragone con la biblioteca di Alessandria d’Egitto è forte. Oltre ad essere autentico. Questo quanto pubblicato da lui stesso venerdì mattina: “Un anno fa i padroni bigtech chiudevano il canale di Byoblu, cancellando migliaia di video. Un gesto che può essere accostato a quello di chi avesse dato fuoco alla biblioteca di Alessandria, dicendo che lo faceva per il bene generale e per proteggere dalla “disinformazione“.

Insomma, tutto confermato e reazioni veementi da parte di coloro che ritengono il raffronto totalmente privo di logica. Resta il fatto che, a detta di Diego Fusaro, la cancellazione del canale YouTube di ByoBlu possa essere paragonato ad un eventuale incendio per la biblioteca di Alessandria d’Egitto.

