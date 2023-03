Dicono che è morto Fabri Fibra dopo un incidente: chiariamo ancora la bufala e le notizie

Anche oggi riportano che è morto Fabri Fibra dopo un incidente, al punto da dover precisare ancora la bufala e le notizie annesse. Ormai le fake news che riguardano la morte di alcuni personaggi famosi sono all’ordine del giorno ed in genere sono quei siti che giocano molto sul clickbait a diffonderle. Si gioca spesso sul titolo proprio per attirare l’attenzione degli utenti che inevitabilmente, presi dalla curiosità, andranno a cliccarci sopra.

Annunciano nuovamente che è morto Fabri Fibra dopo un incidente: precisiamo la storia della la bufala e le notizie correlate

Una vicenda che torna ad essere attuale periodicamente, questa volta con tanto di catena WhatsApp. I nostri lettori più attenti, ad esempio, sicuramente sapranno che in passato abbiamo già esaminato questa fake news. Dunque, chi si ritrova spesso a far parte di queste notizie false che parlano di morte di personaggi famosi è Fabri Fibra. Il rapper italiano non è la prima volta che si ritrova a dover fare i conti con titoli che parlano della sua morte, sembra essere insomma una costante e dopo aver assistito quest’estate alla notizia di Fabri Fibra morto, ecco che puntualmente in queste ore è ritornata in auge sul web.

Tra il link diffusi sui social infatti sta comparendo nuovamente questa notizia, con diversi utenti che, inconsapevoli della fake news, stanno contribuendo alla sua diffusione in maniera piuttosto massiccia. Fabri Fibra morto è quindi tra le notizie più diffuse di questa giornata, ma si tratta dell’ennesima bufala fatta circolare per attirare quanti più utenti possibili.

Il rapper italiano non è assolutamente passato a miglior vita, né è stato coinvolto in un incidente. Sta bene e continua a vivere in modo sereno e tranquillo la sua vita. Attenzione quindi a ciò che si legge sul web e soprattutto a tutto quello che si ricondivide sui social, non è vera la notizia di Fabri Fibra morto. Per sicurezza, cercheremo di essere ancora più chiari: non è morto Fabri Fibra.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.