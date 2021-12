Diana Del Bufalo cancella la diretta anti vaccino e chiarisce la sua situazione

Diana Del Bufalo è un personaggio abbastanza noto del mondo dello spettacolo, è un talento poliedrico che ha anche un grande seguito sui social e spesso si diletta in dirette su Instagram. Proprio in una diretta del 29 dicembre, avvenuta quindi nella serata di ieri, Diana Del Bufalo ha fatto un’affermazione sul vaccino che ha non poco creato scompiglio tra i numerosi suoi followers.

Cosa ha detto Diana Del Bufalo sul vaccino

A distanza di mesi dalla storia del catcalling, torna dunque a far parlare di sé. A quanto pare, è stato nel dettaglio il giornalista di Raiuno Domenico Marocchi che sul suo profilo Twitter ha sottolineato il passaggio incriminato della diretta di Diana Del Bufalo avvenuta ieri sera. Più precisamente, durante la diretta, l’attrice romana ha dichiarato di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato e vuole fidarsi di questa persona.

Immediatamente si sono susseguiti diversi commenti a riguardo, sempre durante la diretta, ma alla fine Diana è sembrata molto spazientita dalle costanti domande sul vaccino. Marocchi ha evidenziato come la parte incriminata della diretta non sia più disponibile, ma ha voluto diffondere un’altra parte dove Diana risponde che non vuole parlare di vaccino.

Alla fine però la risposta di Diana Del Bufalo è arrivata, si è ritrovata improvvisamente ad essere uno dei trend di giornata ed inevitabilmente ha dovuto spiegare il perché non si sia ancora vaccinata. Attraverso una storia di Instagram, Diana ha spiegato di non essere ancora vaccinata perché è stato il suo medico di base a dirle di non farlo. Infatti l’attrice e showgirl ha evidenziato come, per questioni assolutamente di genetica familiare, si ritrova ad avere con il cuore un po’ ballerino, nulla di grave, ma è soggetta a controlli costanti.

Si è voluta quindi fidare del suo medico di base e non sottoporsi al vaccino che avrebbe potuto causare qualche problematica al suo cuore. Diana Del Bufalo sta ricevendo tanti insulti e per lei il problema principale è che nella società attuale la diversità non è accettata.

