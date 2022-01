Di nuovo problemi Vodafone e Alice Mail: non funziona la linea e l’email oggi

Arrivano segnalazioni in redazione in merito a problemi Vodafone, riscontrati soprattutto con la linea fissa e mobile nei pressi di Milano, senza dimenticare che a noi in tutta onestà non funziona da questa mattina Alice Mail. Un doppio disservizio che, almeno per ora, non ha fatto venire a galla comunicazioni ufficiali utili per fare luce sulle due vicende. A dirla tutta, nel caso dell’operatore rosso abbiamo provato a contattare fonti interne all’azienda e speriamo di ottenere qualche riscontro utile per tutti nel corso dei prossimi minuti.

Occhio ai problemi Vodafone e Alice Mail: non funziona la linea e il servizio email oggi

Una situazione, quella di oggi 28 gennaio, che sul nostro sito abbiamo avuto modo di esaminare anche nei giorni scorsi, visto che noi qui a Milano abbiamo notato un ulteriore disservizio momentaneo. Parlandone a tutti tramite specifico approfondimento. I problemi Vodafone di questo venerdì sono iniziati attorno alle 18, con linea fissa e mobile poco stabile, fino ad arrivare ad un arresto del servizio. Ora, infatti, siamo in hotspot con TIM, anche se non escludiamo che possano essere coinvolte solo poche zone.

I problemi Vodafone che vi stiamo descrivendo, in ogni caso, fanno il paio con quelli di Alice Mail. Da questa mattina, infatti, ci capita di accedere ad una recente casella di posta elettronica creata appositamente per effettuare dei test, salvo poi essere sbattuti fuori dal sistema. Abbiamo poi notato che la medesima situazione sia stata registrata da altri utenti sul web, anche se al momento non si hanno riscontri ufficiali da TIM su questa vicenda.

Le nostre prime sensazioni sui problemi Vodafone di oggi 28 gennaio sono state confermate anche dalle stime in tempo reale di Down Detector, mentre con Alice Mail che non funziona abbiamo al momento un quantitativo inferiore di segnalazioni. Tuttavia, vi garantiamo che non siamo i soli a registrare disservizi coi due marchi.

