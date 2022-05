Di nuovo non funziona Alice Mail oggi: problemi dopo il login e cause probabili

Per molti utenti non funziona Alice Mail dopo il login, continua il disservizio relativo alla posta elettronica di stampo TIM e purtroppo non sembrano al momento esserci soluzioni concrete a riguardo. Sono ormai ore, se non addirittura giorni, che vengono riscontrati problematiche ad Alice Mail, con diverse segnalazioni da parte degli utenti che sono arrivate sui vari forum.

Ancora non funziona Alice Mail oggi: confermati i problemi dopo il login

Non è un caso che l’argomento sia stato trattato di recente sul nostro sito. Le pagine social di TIM sono piene di commenti dove si dice che non funziona Alice Mail, ma il punto è che l’azienda di telecomunicazioni ancora non abbia fornito una spiegazione chiara riguardante tale disservizio relativo al login.

La situazione è in parte monitorabile su Down Detector. Non è chiaro quindi a cosa sia dovuto questo malfunzionamento che per alcuni utenti è stato riscontrato nelle ore tra la serata di ieri e questa mattina, dove c’è stato un maggior traffico di segnalazioni, ma come accennato in precedenza sono giorni che si riscontrano problematiche per quanto riguarda Alice Mail.

Ci si attende a questo punto un comunicato ufficiale da parte di TIM che però non è ancora arrivato e questo perché evidentemente non è stata trovata la causa di tale malfunzionamento. Tutto quindi risulta essere ancora poco chiaro, ma se non funziona Alice Mail può essere un grosso problema per chi ha necessità di aprire le mail ed utilizza solo tale account di posta elettronica.

Al momento il disservizio è piuttosto importante perché quando si decide di effettuare il login, con credenziali e password corrette, ecco che risulta essere impossibile accedere alla propria casella di posta elettronica. Non si ha modo di consultare le mail ricevute e né tantomeno è possibile inviarle. Appare sul display semplicemente un messaggio di errore.

L’unica cosa che si può fare è quella di segnalare il problema e contattare un operatore TIM con il quale interfacciarsi sulla problematica. Continuano quindi i problemi e non funziona Alice Mail, ma a questo punto è necessario che arrivi una risposta da parte di TIM per capire il da farsi.

