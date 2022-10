Di nuovo in fissa sulla fidanzata di Paola Egonu: servono chiarimenti

Torna il tormentone sulla fidanzata di Paola Egonu. In questi giorni si sta parlando molto di Paola Egonu, campionessa dell’ItalVolley che ha tenuto un po’ tutti con il fiato sospeso dopo la sua reazione in seguito alla medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali. La pallavolista si è sfogata perché è stanca delle continue domande sulla sua nazionalità, le chiedono sempre se è realmente italiana.

Cosa dobbiamo sapere a proposito della fidanzata di Paola Egonu oggi

Occorrono ulteriori chiarimenti, dunque, dopo quelli delle scorse settimane. Da qui la decisione di abbandonare la Nazionale italiana e di conseguenza l’ItalVolley, anche se poi ha semplicemente rettificato che potrebbe prendersi una pausa. Stiamo parlando di una delle giocatrici di pallavolo più forti al mondo che è soggetta a costanti pressioni, spesso si è parlato di più della sua vita privata con l’argomento fidanzata di Paola Egonu che ha attirato l’attenzione di molti utenti.

Bisogna fare delle precisazioni a riguardo perché attualmente non esiste alcuna fidanzata di Paola Egonu. La campionessa italiana di pallavolo ha avuto in passato una relazione con una sua collega, la polacca Katarzyna Skorupa, ma parliamo del 2018. Sull’argomento la Egonu non ha voluto esprimersi più di tanto, spiegando semplicemente che si debba parlare di lei per come gioca in campo e non di certo con chi dorme.

Tra l’altro si sente libera di innamorarsi di chiunque, donna o uomo che sia ed infatti quest’estate è stata più volte paparazzata con il pallavolista Michal Flip. Ora però tale relazione è terminata, non c’è nessun amore per la pallavolista italiana. Non esiste attualmente una fidanzata di Paola Egonu, ma nemmeno un fidanzato, la campionessa di pallavolo è concentrata sulla sua carriera, anche se continua ad essere rammaricata riguardo alle domande che le vengono fatte sulla sua nazionalità.

Ricordiamo come Paola Egonu sia nata in Italia, precisamente a Cittadella, il 18 dicembre del 1998. I genitori sono di nazionalità nigeriana, ma lei è a tutti gli effetti italiana. Il problema è che in Italia la nazionalità e la sessualità di una persona sono ancora considerati argomenti scottanti. C’è stata una fidanzata di Paola Egonu in passato, ora non c’è più, ma per la pallavolista l’amore è libero ed il suo cuore potrebbe essere occupato indipendentemente da un uomo o da una donna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.