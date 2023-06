Di nuovo il tormentone su Britney Spears morta: ennesima bufala sulla cantante

Sta tornando proprio in queste ore il tormentone relativo a Brtiney Spears morta. Una bufala decisamente non inedita qui in Italia, se pensiamo al fatto che durante le festività di Natale ci siamo ritrovati al cospetto di una fake news simile, come potete facilmente osservare tramite il nostro articolo di allora. A dirla tutta, alcune differenze ci sono rispetto a quel caso, se non altro perché a dicembre qalcuno aveva messo in giro la voce che la cantante fosse stata da tempo sostituita da un clone.

Sta tornando il tormentone su Britney Spears morta: ancora una bufala sulla cantante

Oggi, invece, siamo al cospetto della classica bufala sul personaggio famoso di turno che sarebbe passato a miglior vita. Già, perché le voci odierne evidenziano che la cantante avrebbe perso la vita il 1 giugno, con tanto di nota ufficiale diffusa dal suo staff. Nulla di più falso, come del resto possiamo notare dando uno sguardo ai profili social dell’artista classe 1981. Più attiva che mai e pronta a farsi immortalare con suo marito.

Del resto, anche il matrimonio che è stato celebrato poco meno di un anno fa sollevò non poche voci sui social, soprattutto tramite coloro che non si spiegavano la presenza di Alessandro Del Piero con sua moglie Sonia all’evento. A prescindere dalle voci che da sempre caratterizzano la turbolenta carriera di questa cantante, oggi tocca solo evidenziare che i rumors su Britney Spears morta siano frutto dell’ennesima bufala nei suoi confronti.

Fortunatamente la cantante è viva e vegeta, al punto che negli ultimi tempi non si raccontano strane storie sulla sua vita privata. A prescindere da questo, chi vi parla di Britney Spears morta vuole soltanto portare a casa quel click in più in giornata, puntando sulla sua notorietà e sul fatto che in passato sia stata spesso e volentieri al centro delle cronache.

