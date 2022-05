Di cosa è morto Mino Raiola: chiarimenti su causa e malattia, rispettando la privacy

Di cosa è morto Mino Raiola? Questa la domanda del giorno che rimbalza sui social e che, come abbiamo osservato anche stamattina, sta generando una lunga serie di indiscrezioni mai confermate sulla vicenda. Tutti alla ricerca della causa e di alcuni riscontri a proposito della malattia che, a quanto pare, a gennaio aveva già richiesto un primo ricovero. Come riportato attraverso il nostro articolo di ieri, tutte le informazioni che trovate e che avete letto in questi mesi sull’argomento sono non ufficiali.

Di cosa è morto Mino Raiola: servono precisazioni su causa e malattia

Dunque, se vi state chiedendo “di cosa è morto Mino Raiola”, dovete tener presente che ad oggi siano indispensabili chiarimenti su causa e malattia dell’agente. Già, perché l’unico riscontro ufficiale che abbiamo avuto dal diretto interessato prima della morte o dalla sua famiglia risale a pochi giorni fa, quando tramite Twitter era stata smentita in un primo momento la voce della sua dipartita. Il presupposto dal quale partire oggi 1 maggio è che la famiglia abbia sempre preservato privacy e riserbo sulle condizioni del procuratore.

Per farvela breve, i rumors parlano di una malattia legata ai polmoni, al punto che a gennaio fonti tedesche avevano parlato addirittura di ricovero in terapia intensiva per l’agente. Rumors che, come osservato in precedenza, erano stati smentiti via social dal suo staff. C’è addirittura chi parla di un tumore diagnosticato pochi mesi fa, in ritardo rispetto a qualsiasi cura possibile, ma anche questa voce resta tra quelle di corridoio.

Di cosa è morto Mino Raiola? La risposta, eventualmente, potrà arrivare un giorno solo dalla sua famiglia, premettendo che allo stato attuale le indiscrezioni su malattia e causa siano aria fritta. Questo chiarimento è un atto dovuto per la famiglia del procuratore, considerando quanto registrato proprio in questi giorni sui social qui in Italia.

