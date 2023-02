Di cosa è morto Maurizio Costanzo: primi riscontri su cause ed ultimi giorni

Di cosa è morto Maurizio Costanzo? La premessa dalla quale partire è la stessa che abbiamo evidenziato in tarda mattinata con un altro articolo. Nutrire certezze, in queste ore, davvero non ha senso, visto che il suo ufficio stampa e la famiglia non hanno reso note le cause che hanno portato al decesso. Se e quando avverrà, allora sarà corretto parlarne. Nel frattempo, però, stanno venendo alla luce alcuni dettagli che hanno caratterizzato anche gli ultimi giorni di vita del popolare giornalista.

Di cosa è morto Maurizio Costanzo: proviamo a fare chiarezza sulle cause del decesso

Premesso questo, cosa rispondere a chi ci chiede da ore “di cosa è morto Maurizio Costanzo?”. Due i fattori da prendere in esame al momento. Il primo, ovviamente, riguarda l’età, visto che il conduttore aveva 84 anni ed inevitabilmente a quell’età qualsiasi problema di salute è amplificato. Qualcuno ipotizza che possano esserci correlazioni con il Parkinson (mai confermato da persone a lui vicine) e soprattutto con il vaccino Covid. Inutile aggiungere qualcosa su quest’ultima tesi.

Sappiamo soltanto che avesse problemi di diabete e che questa limitazione gli abbia causato più di un problema in passato. Al contempo, secondo il Corriere della Sera Maurizio Costanzo era ricoverato da diversi giorni nella clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma. All’interno della struttura, tra le altre cose, aveva anche seguito il Festival di Sanremo 2023. Al momento, però, non sappiamo se il decesso sia avvenuto all’interno della struttura o a casa sua. Anche questi dettagli verranno eventualmente resi noti dalla famiglia più acanti.

Dunque, se vi state chiedendo “di cosa è morto Maurizio Costanzo”, al momento si hanno solo sporadiche informazioni che stiamo portando alla vostra attenzione. Nessuna certezza, al netto dei primi riscontri sulle potenziali cause e sul modo in cui il giornalista abbia vissuto i suoi ultimi giorni.

