Di cosa è morto Luc Montagnier: le insinuazioni di Granato spazientiscono a ‘Zona Bianca’

Di cosa è morto Luc Montagnier? Questa la domanda che si pongono in tanti, tra coloro che da mesi seguono il Premio Nobel francese venuto a mancare la scorsa settimana. Dopo alcuni approfondimenti in merito, da noi analizzati con altri articoli sul tema, la vicenda è improvvisamente divenuta nuovamente calda durante la trasmissione ‘Zona Bianca‘. Quella che va in onda ogni mercoledì sera su Rete 4. Tutto nasce dalle dichiarazioni della senatrice Bianca Laura Granato, ospite in collegamento.

Di cosa è morto Luc Montagnier: Granato fa perdere la pazienza al conduttore di ‘Zona Bianca’

Come sono andate le cose? Come si nota dal video relativo a questo spezzone di ‘Zona Bianca’ (disponibile per tutti attraverso il canale Twitter della trasmissione), Granato ritiene in sostanza che ci siano state “troppe morti sospette” tra i guru dei no vax. Tra questi, per forza di cose, abbiamo anche Luc Montagnier, deceduto da pochi giorni. Di cosa è morto? Al momento non ci sono indicazioni ufficiali in merito, ma è chiaro che i sospetti avanzati dalla senatrice alimentino dubbi e polemiche da parte di coloro che non smettono di porsi domande.

Insomma, insinuazioni di un certo spessore, che non hanno fondamenta. Ad oggi, infatti, non ci sono indagini per alcuni personaggi che, purtroppo, sono venuti a mancare in questi mesi. Lo stesso discorso va fatto per Luc Montagnier, aggiungendo in questo frangente che si parli di una persona morta a quasi 90 anni. E con evidenti patologie alle proprie spalle. Aspetto apparso molto chiaro in occasione della sua recente visita a Milano.

Non sorprende, dunque, la reazione stizzita di Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca. Le parole di Granato e la domanda “di cosa è morto Luc Montagnier?” lasciano sbigottiti. Lo stesso giornalista, con tono polemico, ha poi chiesto alla senatrice chi sarebbe a suo modo di vedere il mandante di tutti questi omicidi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.