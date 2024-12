“Devo controllare i termosifoni, multe da 3000 euro”: questa l’ennesima ragebait, notizia non del tutto falsa, non del tutto vera, costruita in modo da “caricare” la notizia quel tanto che basta per suscitare sentimenti di rabbia, indignazione e panico. Nell’immediato, essi si traducono in click rapidi e sonanti.

“Le normative prevedono che, in molte regioni italiane, ci sia un limite di 6 ore giornaliere di accensione dei termosifoni”, dichiara l’articolo, paventando multe da 3000 euro. Ma sarà così?

“Devo controllare i termosifoni, multe da 3000 euro”: la clickbait sui termosifoni

In realtà già da lungo periodo l’accensione dei termosifoni avviene per zone. La zona “da sei ore” è assai limitata, praticamente alle Isole minori di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle.

Le zone più “fornite” prevedono tempi di accensione dalle 10 alle 15 ore al giorno, come è sempre stato secondo logica, con tabelle ministeriali e deroghe locali ammesse e rese note ai cittadini.

L’apparato sanzionatorio citato, amministrativo varia da un minimo di 500 fino a massimo 3.000 euro, relativo agli obblighi di gestione e manutenzione dell’impianto.

Nella stragrande maggioranza dei casi quindi lo scenario descrito di ispezioni a sorpresa e conti svuotati si palesa, appunto, uno scenario ragebait. Buono per spaventarvi.

