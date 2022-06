Denise Pipitone trovata morta: confusione totale dopo il caso Elena Del Pozzo

Denise Pipitone trovata morta, anzi no. Non potevano certo mancare i fraintendimenti e la superficialità di alcuni utenti, a distanza di poche dal ritrovamento del corpo della piccola Elena Del Pozzo. Un fatto tragico, visto che parliamo del decesso di una bambina di appena 5 anni, che purtroppo si è verificato ancora una volta in Sicilia. In questo caso, però, il caso è stato risolto nel giro di poche ore con la confessione della madre della bimba.

Non facciamo confusione tra la piccola Elena Del Pozzo e Denise Pipitone trovata morta

Dunque, una vicenda che è collegata solo per alcuni richiami a quella di Elena Del Pozzo, che abbiamo trattato in mattinata coi tragici aggiornamenti odierni. Parlare di Denise Pipitone trovata morta vuol dire non aver messo a fuoco quanto avvenuto tra lunedì e martedì. Purtroppo, a distanza di quasi vent’anni dalla scomparsa dell’allora bambina siciliana, non si hanno notizie sulle sue sorti. Avvistamenti che poi si sono rivelati poco attendibili e prove del DNA che non hanno mai dato l’esito sperato per Piera Maggio ed il resto della famiglia.

A prescindere da tutte queste considerazioni, resta l’imprecisione di chi sta parlando di Denise Pipitone trovata morta. La storia sulle prime pagine dei giornali, quest’oggi, riguarda Elena Del Pozzo. Le due vittime di queste tristi storie hanno in comune solo la regione di appartenenza.

La speranza è che le forzature di oggi su Denise Pipitone trovata morta non diano spazio nei prossimi giorni ad ulteriori fake news o a riscontri mai confermati sulle sue sorti, considerando il fatto che la sua famiglia sia stata già tanto tormentata in passato sotto questo punto di vista.

Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni, considerando le molteplici fake news che spesso e volentieri prendono piede su queste tematiche.

