Storica decisione UEFA: ritira le medaglie inglesi per darle in beneficenza secondo dubbie fonti

In tanti parlano della presunta decisione UEFA, che ritira le medaglie inglesi per darle in beneficenza. Ci sono state diverse polemiche da parte della stampa sul gesto dei calciatori inglesi che hanno deciso di togliersi immediatamente la medaglia dal collo dopo la premiazione per il secondo posto. Una medaglia d’argento che nessuno voleva indossare, simbolo di un campionato europeo perso a casa propria, insomma una ferita difficile da rimarginare.

Smentiamo la decisione UEFA che ritira le medaglie inglesi per darle in beneficenza

Un altro approfondimento, dopo quello registrato nella giornata di ieri con alcune considerazioni a margine sulla storia delle medaglie inglesi. Sappiamo però come quest’usanza di sfilarsi immediatamente la medaglia della sconfitta dal collo sia diffusissima ed è stato alquanto ingiusto criticare i calciatori inglesi. Sull’argomento in questione sono circolate diverse notizie, ma quest’oggi sui social si è diffusa una fake news che come al solito sta prendendo sempre più piede tra i vari utenti.

Si parla nel dettaglio di una storia decisione UEFA che ha deciso di mettere all’asta tutte le medaglie che i calciatori inglesi si sono tolti immediatamente dal collo dopo la premiazione. A detta di questa notizia i calciatori dovranno restituire le medaglie, perché non hanno mostrato rispetto e sportività. Il ricavato della vendita di queste medaglie sarà dato in beneficenza. Questo post sta velocemente raggiungendo le bacheche ed i profili dei vari social network italiani, ma bisogna assolutamente dire come si stia parlando di notizia falsa.

Non lasciatevi abbindolare da notizie che non hanno alcun tipo di fonte certa, la UEFA non ha mai deciso di chiedere la restituzione delle medaglie ai calciatori inglesi che l’hanno tolta subito dopo la premiazione. Questa decisione, considerata storica dall’utente che ha diffuso la notizia, è assolutamente falsa.

Parliamo quindi dell’ennesima bufala che sta circolando sul web e da cui bisogna prendere le distanze, non contribuendo invece alla diffusione di una notizia che risulta essere solo ed esclusivamente invenzione di qualcuno. I calciatori inglesi non hanno evidentemente mostrato sportività, ma non sono stati gli unici in questi tanti anni di sport dove le sconfitte hanno bruciato un bel po’. Zero fonti, dunque, sulla decisione UEFA che ritira medaglie inglesi per darle in beneficenza.

