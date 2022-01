Decisione e reazione di Enrico Montesano all’obbligo di vaccino per over 50: sanzioni previste

Fa discutere la decisione del governo relativa all’obbligo di vaccino per gli over 50, in relazione ad un provvedimento che per forza di cose coinvolge anche Enrico Montesano. L’attore romano, come abbiamo constatato anche attraverso il suo discorso di fine 2021, da noi analizzato con un articolo specifico, salvo esenzioni sarà costretto dunque a sottoporsi alla vaccinazione. Nonostante in questi mesi sia diventato uno dei punti di riferimento più seguiti dai NoVax italiani.

Come ha reagito Enrico Montesano all’obbligo di vaccino per over 50

Questione che va approfondita, visto che in tanti ora si chiedono quali saranno le decisioni dello stesso Enrico Montesano, una volta appreso dell’obbligo di vaccino per gli over 50. Un suo post pubblicato in mattinata su Facebook sembra lasciare poco spazio ai dubbi. Il contenuto fa emergere chiaramente il dissenso dell’attore nei confronti del governo, al punto da invocare in modo palese la libertà di scelta che deve essere garantita a tutti, oltre al fatto di ostentare altri ideali rispetto a quelli del “potere”.

Attenzione, però, soprattutto alle sue risposte nei commenti. Specifiche uscite, infatti, lasciano intendere che Enrico Montesano ignorerà senza scrupoli le direttive del governo sull’obbligo di vaccino per over 50. Ad esempio, un utente lo ha commentato così: “E pensare che in altri paesi del mondo (dirette su Instagram, Facebook) non usano nemmeno le mascherine per entrare nei supermercati. La colpa di tutto ciò siamo noi che glielo permettiamo punto”. La risposta dell’attore è stata esplicita: “Esatto, disobbedienza”.

Ancora, ad una donna che chiedeva se fosse costretta a vaccinarsi, Enrico Montesano ha risposto con un laconico “No”. Infine, l’uscita che lascia pochi dubbi sulla sua reazione all’obbligo di vaccino per over 50: “Un vile ricatto. Hai ragione, sono vigliaccate! Puoi sfuggire al siero? Lo sai che prima di farlo ci vuole la prescrizione medica? E se tu fossi allergico o soggetto con possibili rischi?“. Se fermato, la sanzione per Enrico Montesano senza vaccino sarebbe pari a 100 euro, stando al nuovo decreto del governo.

