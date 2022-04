Deborah sposa il suo gatto: ricostruzione e motivazioni del gesto

Deborah sposa il suo gatto, questa la notizia che ha dell’incredibile e che ci arriva direttamente da Londra in queste ore. Avevamo pensato di etichettare questa vicenda con “segnalazione divertente”, ma con ogni probabilità il tag sarebbe stato fuorviante, visto che abbiamo ottenuto conferme su quella che, a conti fatti, è stata un’unione civile. In passato sul nostro sito sono già apparse storie decisamente particolari su questo specifico animale, come avrete notato a suo tempo, ma oggi si va oltre ogni logica. Almeno sulla carta.

Deborah sposa il suo gatto: cosa sappiamo su questa storia

Fondamentalmente, c’è poco da analizzare sulla storia secondo cui Deborah sposa il suo gatto. Tutto ruota attorno all’intervista che ha rilasciato la donna e che risulta disponibile per tutti su YouTube. Nello specifico, Deborah si è sposata con il suo amato gattino in una cerimonia civile il 19 aprile, secondo quanto riportato dal sito Berkshire Live. La donna è madre single di due figli, di Sidcup, nel sud-est di Londra, ed ha portato a termine il gesto apparentemente folle per una ragione ben precisa.

Deborah sposa il suo gatto, in quando i proprietari della casa in cui si trova l’hanno posta davanti ad un bivio. Restare lì, a patto di liberarsi del suo animale. Ora spera che il matrimonio convincerà i potenziali proprietari a non separarli e mostrerà quanto sia importante India (il nome del gatto) per lei. Attraverso l’unione civile, dunque, il suo auspicio è che la situazione possa migliorare, restando a casa con il suo gatto viste le normative vigenti nel Paese.

Dunque, Deborah sposa il suo gatto a Londra e qui di seguito troverete il video pubblicato da Il Messaggero, con cui possiamo interfacciarci con la testimonianza diretta della donna per comprendere meglio le sue motivazioni dopo che la notizia ha fatto per forza di cose il giro del mondo.

