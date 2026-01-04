Davvero si rischia la vita facendo la doccia mentre la lavatrice è in funzione?

Di tanto in tanto tra i “consigli dei nostri anziani” torna il suggerimento per cui si rischia la vita facendo la doccia mentre la lavatrice è in funzione, adducendo “la sapienza degli antichi elettricisti” e il fatto che la lavatrice ove presente in bagno portrebbe lanciare scariche elettriche nei tubi.

Sapete quante persone sono morte negli ultimi anni in un simile sinistro? Zero.

Questa falsa credenza fa parte del ricco filone dei “consigli degli antichi elettricisti”, post virali che nel migliore dei casi contengono informazioni ormai desuete e nella peggiore dei casi del tutti false.

Davvero si rischia la vita facendo la doccia mentre la lavatrice è in funzione?

Partiamo dalle basi: un impianto elettrico a norma comporta che le parti metalliche devono essere collegate alla messa a terra, scaricando nel terreno la differenza di potenziale dovuta a cortocircuiti, malfunzionamenti o altre anomalie.

Un impianto elettrico contiene anche un interruttore differenziale o “salvavita” che provvede a interrompere il flusso elettrico qualora si verifichi un guasto che provochi dispersione elettrica oltre una determinata soglia di sicurezza, quindi nel caso la doccia diventi una “camera elettrica” a causa dei tubi.

Tubi che peraltro sono costruiti odiernamente in PVC o altri materiali plastici, duraturi e soprattutto isolanti.

Anche ipotizzando che la lavatrice abbia dispersioni elettriche, al massimo scatterebbe il salvavita.

In un impianto elettrico non a norma invece avreste ben altri problemi ed anche abbastanza gravi, ma non derivanti dalla doccia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

