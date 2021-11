David Parenzo reagisce male alla bufala di Ugo Mattei sul 70% di vaccinati in terapia intensiva

Si discute molto della presenza di vaccinati e non vaccinati in terapia intensiva, come ci viene mostrato anche oggi 18 novembre attraverso un video estratto da LA7 con David Parenzo ed il giurista Ugo Mattei. Quest’ultimo, di recente, ha espresso a più riprese le proprie opinioni avverse al vaccino Covid, al punto da imbattersi in una discussione molto accesa con Bassetti. Oggi, invece, si parla d’altro, visto che Mattei pare sia inciampato su dati che sono stati forniti di recente dall’ISS. A conti fatti, la più autorevole tra le fonti.

Come nasce la discussione tra David Parenzo e Ugo Mattei sul 70% di vaccinati in terapia intensiva

Il confronto molto acceso tra David Parenzo e Ugo Mattei su LA7 nasce con le esternazioni di quest’ultimo. A detta del giurista, infatti, il 70% della popolazione di vaccinati si troverebbe in terapia intensiva, mentre solo il 30% sarebbe NoVax. Come spesso accade in tv, ci sono esponenti contrari al vaccino Covid che snocciolano dati tramite fonti di dubbia origine. Talvolta sentiamo qualcuno utilizzare espressioni come “secondo alcuni studi”, oppure citare personaggi medici ormai messi da parte dalla comunità scientifica.

In questo caso, senza entrare nel merito del profilo di Ugo Mattei, di certo non un virologo, la nostra opera di debunking è estremamente semplice. Non è un caso che anche i giornalisti di Tagadà abbiano mostrato in tempo reale l’errore commesso dal giurista. Del resto lo sappiamo, David Parenzo non è uno che ci gira attorno, come abbiamo osservato con Messora di ByoBlu alcune settimane fa.

Insomma, lo scivolone di Ugo Mattei viene a galla coi dati forniti proprio dall’ISS, con il commento di David Parenzo che sfocia in un’espressione colorita molto chiara. A quel punto, il giurista ha preso tempo, ma è chiaro che il 67% dei pazienti in terapia intensiva sia non vaccinato. Numero altissimo, se raffrontato al fatto che l’85% degli italiani over 12 sia in realtà vaccinato.

