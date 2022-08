Danno per morto Fabri Fibra dopo un incidente, ma non ci sono news in merito

Fabri Fibra morto per un incidente è la fake news di giornata che purtroppo sta spopolando sui social. Come spesso accade si tende a dar adito a delle bufale che in poco tempo, proprio grazie al meccanismo rapido e diretto dei social network, si diffondono con estrema rapidità creando scompiglio tra le notizie di giornata. Non esiste alcuna veridicità sulla notizia di Fabri Fibra morto, il rapper 45enne è vivo e vegeto ed è occupato in questi giorni con diversi concerti in giro per l’Italia.

Superficiali coloro che danno per morto Fabri Fibra dopo un incidente: zero news ufficiali

Come per uno dei fratelli Bianchi nei giorni scorsi, anche qui nessuna fonte. Il 15 agosto è stato protagonista di un concerto ad Olbia e nessuna testata giornalistica seria ha riportato la notizia di una sua scomparsa prematura. Fabri Fibra sta bene e continua a cantare per le piazze italiane, anzi c’è stato un graditissimo ritorno sulle scene musicali dopo qualche anno di pausa.

Qualcuno poteva ipotizzare a qualche problema di salute, ma non è assolutamente così, Fabri Fibra sta benissimo e non è chiaro come si sia diffusa questa fake news sulla sua morte. Non è la prima volta che un personaggio più o meno conosciuto del mondo dello spettacolo sia immischiato in notizie di questo genere, la bufala della morte di un vip è sempre all’ordine del giorno e ad alimentarla sono soprattutto i canali social.

Ciò è accaduto anche per la fake news di Fabri Fibra morto, in poco tempo la notizia è stata ricondivisa da tantissimi utenti, lasciando pensare come effettivamente qualcosa di grave fosse accaduto al rapper. Nulla di vero, semplicemente qualcuno si è divertito a diffondere questo link falso sperando in qualche utente pronto a ricondividerlo. Alla fine così è stato e la news di Fabri Fibra morto è diventata immediatamente virale.

Bisogna come sempre fare molta attenzione ai vari link che circolano sul web ed in modo particolare sui social, perché il più delle volte si tende solo a diffondere un titolo fasullo senza approfondire la fonte, causando in questo modo il proliferale delle fake news. Dunque, niente Fabri Fibra morto dopo un incidente, visto che non ci sono news a supporto della “non notizia“.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.