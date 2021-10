Daniela Martani discute con il controllore: deve abbandonare il treno per green pass scaduto

Fa molto discutere, in queste ore, la vicenda di Daniela Martani, che è stata costretta ad abbandonare il treno sul quale si trovava per green pass scaduto. Torna dunque a far parlare di sé l’ex hostess di Alitalia, spesso e volentieri protagonista di discussioni in tv per le sue note posizioni NoVax, come abbiamo riscontrato a suo tempo con un altro articolo. In questo caso, è opportuno riprendere l’argomento, in modo tale da specificare una volta per tutte un concetto forse poco chiaro agli italiani.

Daniela Martani ha il green pass scaduto ed abbandona il treno: alcuni chiarimenti

A differenza di quanto sostiene Daniela Martani nel video che potete trovare a fine articolo, il green pass ottenuto tramite tampone rapido o molecolare non ha validità per intere giornate solari. Ad esempio, se lo ottenete alle 16 del giorno 26 del mese corrente, la certificazione sarà valida fino alle 16 del giorno 28. Non fino alle 23.59. Questo l’errore commesso dalla donna, che le è costato un disagio non di poco conto.

Diretta a Roma, infatti, Daniela Martani è stata costretta a scendere a Bologna. Ovviamente non sta a noi dire se sia giusto o sbagliato, anche in considerazione dell’assenza del green pass richiesto in altre situazioni sul fronte trasporti, ma visto che qui si parla di un treno ad alta velocità, gli argomenti giusti e confermi alle attuali disposizioni normative sono quelli del controllore. Un chiarimento dovuto anche a coloro che utilizzano il green pass per accedere al posto di lavoro o nelle strutture in cui è richiesto.

A questo punto, non possiamo fare altro che lasciarvi al video registrato dalla stessa Daniela Martani, in cui ci viene mostrato il momento in cui le è stato chiesto di abbandonare il treno sul quale stava viaggiando a causa del green pass scaduto. Il tutto, con le precisazioni del caso necessarie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.