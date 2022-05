Dania Mondini del TG1 per punizione con collega che soffre di flatulenza: significato e risvolti

Sta sollevando un polverone la storia di Dania Mondini, giornalista del TG1 a quanto pare costretta a lavorare in stanza con un collega che soffre di flatulenza. Una storia apparentemente divertente per tanti utenti questo venerdì, ignorando il significato del problema sia della persona che deve fare i conti con il suddetto disturbo, sia per la cronista stessa. Una vicenda finita in Procura e che, secondo Repubblica, a sorpresa ci riserverà ancora dei risvolti dopo essere diventata pubblica. Vediamo come stanno le cose.

Cosa sappiamo su Dania Mondini del TG1 costretta a lavorare per punizione con collega che soffre di flatulenza: significato della patologia

Il tema flatulenza è già stato affrontato dal nostro team in passato, ma in un contesto completamente diverso. Qui, infatti, ci sono altri aspetti da mettere in evidenza. In primo luogo, in pochi conoscono il significato di flatulenza ed eruttazioni. Parliamo dell‘incapacità di una persona di trattenere peti e rutti, fermo restando il fatto che dalla RAI al momento non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista.

Resta la segnalazione di Repubblica, ripresa da Il Fatto Quotidiano e da altre testate importanti. La Procura Generale avrebbe fatto un altro step rispetto alla Procura di Roma, che dal canto suo aveva archiviato la storia per quanto concerne il possibile caso di stalking. In pratica, analizzando il significato di flatulenza e quanto denunciato da Dania Mondini, nella Capitale avevano ritenuto opportuno che si potesse indagare al massimo sul mobbing.

Invece, a sorpresa, sarebbe stata riaperta anche la partite sul fronte stalking. Repubblica ritiene che il caso di Dania Mondini coinvolga giornalisti e dirigenti come Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni. Vedremo come andrà a finire questa storia, che al momento richiede chiarimenti sul significato di flatulenza, essendo un problema spesso ritenuto mitologico.

