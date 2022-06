Damiano dei Maneskin irritato con una fan sul significato di Coraline: costretto a scusarsi

Damiano dei Maneskin è stato al centro di un caso, insieme ad una fan della band che si chiama Alice, in relazione ad una vicenda che rimanda ancora una volta al significato di Coraline. Si tratta del pezzo che il gruppo ha portato anche al Festival di Sanremo 2022 e che, come riportato a suo tempo a margine della loro esibizione (non hanno partecipato alla rassegna canora da concorrenti), richiede alcune precisazioni. Se a questo aggiungiamo occhiatacce ed insulti dei fan, un intervento anche da parte nostra diventa doveroso.

Dal significato di Coraline al caso di Damiano dei Maneskin con la fan Alice

Come sono andate le cose? Partiamo col dire che Damiano dei Maneskin non abbia fatto una bella figura in occasione del concerto di Lignano Sabbiadoro. In prima fila, infatti, c’era anche Alice, una ragazza ricoverata in quanto soffre di anoressia nervosa. Ne sta venendo fuori e, in occasione dell’evento, ha provato a ringraziare il cantante in quanto lei stessa si è ritrovata in qualche modo nel significato di Coraline.

Si tratta della canzone che Damiano dei Maneskin ha scritto per la sua compagna, Giorgia Soleri, che da anni soffre di vulvodinia. Una patologia che a breve dovrebbe finire al centro di dibattiti politici, in modo da assicurare maggior supporto alle pazienti. Alice, pur dovendo combattere contro un altro male, ha esposto un cartello con il quale ha fatto sapere alla band di “essere Coraline” da anni e, come accennato, di voler ringraziare il gruppo per quel pezzo.

A quel punto, stando alla sua testimonianza, Damiano dei Maneskin le avrebbe lanciato un’occhiataccia dal palco, evidentemente per aver frainteso il senso del messaggio. La storia è diventata virale su Twitter, come riportato da alcune fonti, al punto che gli stessi fan della band hanno insultato il cantante. Quest’ultimo si è poi scusato e, almeno per ora, la vicenda dovrebbe essere conclusa. Al netto delle considerazioni sul significato di Coraline.

